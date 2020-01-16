Общество
Газета.RuПравославные активисты требуют лишить Урганта гражданства
Движение православных активистов "Сорок сороков" требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Царьград". Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети.
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Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Музыка
Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным
Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
В России введут материнский капитал на первого ребенка
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Политика
Мишустин пообещал представить курс правительства в Госдуме в апреле
Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьера РФ поддержала Госдума, заявил, что намерен представить курс нового правительства в апреле, передает ТАСС.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Экономика
Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл
Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
Кино
Стали известны номинанты на «Оскар»-2020
Общество
Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире
Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Экономика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Шоу-бизнес
Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы
Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
В Брянске администрация школы №22 пообещала уволить учительницу русского языка и литературы за нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Авто
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4
Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Политика
Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном
СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала неудачную пластику груди
В конце прошлого года фанаты Ольги Бузовой заметили, что ее фигура изменилась. Бюст телеведущей немного увеличился.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде
Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение о смене гимна России
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн РФ.