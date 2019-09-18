Экономика

ФинмаркетФинмаркетУровень безработицы в РФ в августе снизился до 4,3%, обновив минимум за всю историю наблюдений

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Уровень безработицы в августе снизился до 4,3% - с 4,5% в июле. Августовский показатель обновил минимальное значение за всю историю наблюдений (с 1991 года).
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