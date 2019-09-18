Общество
RT на русскомУровень безработицы в России достиг исторического минимума
Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
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Происшествия
Омичка прострелила себе голову во время селфи
Московский Комсомолец 03:18
Общество
Rambler Group подала в суд на «Одноклассники»
В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент.
РБК 06:19
Кино
Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про вчера в 08:18
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
Известия вчера в 13:49
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Политика
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Сбой произошел на серой ветке московского метро
На участке серой ветки московского метро перестали ходить поезда. Об этом сообщается на странице метрополитена столицы в твиттере.
Газета.Ru 10:42
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Ранее продюсер Александр Роднянский рассказал, что свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 07:55
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Футбол
Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2). Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.
Чемпионат 07:49
Авто
Luxgen представил новый большой кроссовер Luxgen URX
Внешность Luxgen URX выполнена в новом фирменном стиле марки с двухъярусной головной оптикой и хромированной радиаторной решёткой.
Tvoe-avto.com 02:29
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Экономика
Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились
Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Политика
«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию
Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета 09:52
Армия и оружие
Российские и таджикские военные уничтожили условных террористов
Аргументы и Факты 06:16
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон
Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
Euromag.ru 05:09
Политика
Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.
РБК 09:25
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25