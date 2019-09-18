Экономика
RT на русскомУровень безработицы в России достиг исторического минимума
Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Политика
В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец 13:33
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 14:50
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru 08:30
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 13:04
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Армия и оружие
Хуситы заявили о готовности ударить по ОАЭ
Агентство Associated Press передало слова представителя йеменском повстанцев-хуситов, который сказал, что у них есть "десятки целей" в ОАЭ и что они могут атакованы в любое время.
Московский Комсомолец 14:44
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Политика
Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк был болен бешенством
РИА Новости 02:12
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II
МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
Футбол
«Локомотив» начал матч с «Байером» в групповом этапе ЛЧ
В Германии начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом».
Нева Спорт 15:00
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29