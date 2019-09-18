Уровень безработицы в России в августе снизился до нового исторического минимума в 4,3%, следует из оперативного доклада Росстата. До этого исторический минимум был зафиксирован в июне текущего года - когда безработица снизилась до 4,4%.

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Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.

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