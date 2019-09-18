Общество

RT на русскомRT на русскомУровень безработицы в России достиг исторического минимума

Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
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В России безработица в августе снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в августе снизился до нового исторического минимума в 4,3%, следует из оперативного доклада Росстата. До этого исторический минимум был зафиксирован в июне текущего года - когда безработица снизилась до 4,4%.
РИА Новости09:05

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Безработица в России упала до исторического минимума

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Безработица в России в августе обновила исторический минимум

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Уровень безработицы в России достиг нового исторического минимума

Аргументы и Факты10:46

В России безработица в августе снизилась до нового исторического минимума

РИА Новости09:05
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Происшествия

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

Газета.Ru 10:47
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

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Политика

Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского

Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 11:02
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Происшествия

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РИА Новости 11:21
Игры

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News.ru вчера в 04:06
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Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Игры

Apple запустила игровой сервис Arcade

ПРАЙМ вчера в 02:32
Футбол

«Спартак» подтвердил, что Селихов пропустит минимум полгода

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Фигурное катание

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РЕН ТВ вчера в 12:55
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения

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В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
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Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Общество

Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции

Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено.
Ведомости 11:27
Авто

В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
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Политика

Жириновский заявил, что Украине и Белоруссии надо воссоединиться с РФ

По мнению политика, воссоединение не должно сказаться на свободе граждан Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Украину и Белоруссию ждет "расцвет" в случае объединения с Россией в одно государство.
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Происшествия

В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью

В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Общество

Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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На смену смартфонам придут «умные» очки от Facebook и Ray-Ban

Luxoticca, владеющая брендами Ray-Ban, Prada, Persol и Oakley, имеет опыт в создании «умных» очков: в 2014 году компания принимала участие в разработке устройства Google Glass.
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Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru 10:32
Армия и оружие

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
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Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

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РБК 11:23
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Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
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