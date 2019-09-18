Экономика
Аргументы и ФактыУровень безработицы в России достиг нового исторического минимума
В августе уровень безработицы в России установил новый исторический минимум и составил 4,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По информации ведомства, 3,3 миллиона человек в возрасте от 15 лет считаются безработными.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк вывели из критического состояния
Lenta.ru 05:54
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Футбол
France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина
Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.
РИА Новости 06:43
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Кино
Опубликованы неудачные дубли из «Человека-паука: Вдали от дома»
Культуромания 04:58
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 06:33
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Общество
В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Политика
Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Общество
Главы двух уральских вузов попали в топ-50 худших ректоров России
Сообществом «Диссернет» было проверено 676 образовательных учреждений, в которых обнаружено 64 ректора с плагиатом в своих диссертациях, 32 ректора-диссеродела, 31 ректор с некорректными научными статьями.
УралПолит.Ru 02:15
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
Политика
В ДНР призвали мировое сообщество подумать о санкциях против Украины
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече делегаций республики и Южной Осетии в Цхинвале заявил, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.
RT на русском 07:26
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Происшествия
Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
РБК 07:36
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда вчера в 08:59
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Футбол
Хиддинк покинул пост главного тренера олимпийской сборной Китая
Голландский специалист Гус Хиддинк покинул пост главного тренера олимпийской сборной Китая по футболу, сообщает Fox Sports Asia.
РИА Новости 07:17
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59