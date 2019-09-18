Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыУровень безработицы в России достиг нового исторического минимума

В августе уровень безработицы в России установил новый исторический минимум и составил 4,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По информации ведомства, 3,3 миллиона человек в возрасте от 15 лет считаются безработными.
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