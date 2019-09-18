Экономика
Российская газетаУровень безработицы в России снизился до исторического минимума
Предыдущий был в июне этого года, когда уровень общей безработицы, посчитанной по методологии МОТ, составлял 4,4 процента. Как уточняется в докладе Росстата, в августе таких безработных насчитывалось 3,3 миллиона человек. Это люди в возрасте старше 15 лет.
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Спецназ задержал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину
Украинский спецназ задержал мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Известия 12:40
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Порошенко рассказал о российской интерпретации «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не соглашался с «формулой Штайнмайера», которая регулирует порядок выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 13:07
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
Российская газета 10:21
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews 16 сентября в 12:54
Происшествия
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным
Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru 12:25
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета 09:52
Здоровье
Онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» в России
Хотя в мире идет множество клинических исследований, и Россия в них тоже участвует, и надежда, конечно, есть.
Московский Комсомолец 12:35
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Культуромания вчера в 15:11
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru 08:30
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Политика
В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец 13:33
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe вчера в 13:31