Экономика

Российская газетаРоссийская газетаУровень безработицы в России снизился до исторического минимума

Предыдущий был в июне этого года, когда уровень общей безработицы, посчитанной по методологии МОТ, составлял 4,4 процента. Как уточняется в докладе Росстата, в августе таких безработных насчитывалось 3,3 миллиона человек. Это люди в возрасте старше 15 лет.
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Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

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Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума

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