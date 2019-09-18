Экономика
Российская газетаУровень безработицы в России снизился до исторического минимума
Предыдущий был в июне этого года, когда уровень общей безработицы, посчитанной по методологии МОТ, составлял 4,4 процента. Как уточняется в докладе Росстата, в августе таких безработных насчитывалось 3,3 миллиона человек. Это люди в возрасте старше 15 лет.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:08, Вашингтон
Происшествия
В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог
74-летнему индийскому фермеру хирургическим путем удалили десятисантиметровый "рог дьявола".
Российская газета 10:30
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Единоборства
Бывший чемпион UFC назвал двух самых опасных соперников для Хабиба
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра рассказал, кто сможет составить конкуренцию Хабибу Нурмагомедову.
Sportbox.RU 16:09
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Гаджеты
Появились первые тесты видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700XT
Компания Sapphire сегодня, судя по всему, представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 5700XT.
iXBT.com 16 сентября в 09:33
Политика
Путин призвал АСИ содействовать запуску новых социальных проектов
"Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".
ТАСС 09:12
Армия и оружие
В Иране усомнились в доказательствах Эр-Рияда о причастности к атакам
Советник президента Ирана Хесамодин Ашна заявил, что свидетельства Эр-Рияда об атаках на нефтяные объекты не являются убедительными доказательствами.
Известия 12:58
Политика
Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию
Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.
ГЛАС.RU 10:22
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Происшествия
На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов
На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
Avia.pro 17:21
Кино
«Кино Экспо» 2019: Презентация компании «Каропрокат»
Кинобизнес сегодня 10:49
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
Дни24 вчера в 13:11
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20