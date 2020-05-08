Общество
КомпанияБезработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии
Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года.
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Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Верховной Раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
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Lenta.ru вчера в 13:48
Общество
Росстат рассказал о гособеспечении хлебом в СССР в 1946 году
Численность городского населения СССР, состоявшая на государственном снабжении хлебом, в военные годы оставалась на уровне не ниже 59 миллионов человек, а в сентябре 1946 года эта цифра составляла 87,7 миллиона человек, говорится в статистическом сборнике Росстата "Великая Отечественная война", выпущенном к 75-летию Победы.
РИА Новости вчера в 23:24
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С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru вчера в 08:14
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МИР 24 вчера в 23:42
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Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине
BFM.ru вчера в 01:25
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
Нижний Новгород затопило после мощного ливня
Нижний Новгород затопило после сильного ливня. Дороги превратились в реки, множество машин застряло на улицах, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:52
Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
Происшествия
На турбазе под Томском после пожара были обнаружены тела двух человек
Томск, 8 мая 2020, 18:45 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены после пожара на туристической базе в Томской области.
REGNUM вчера в 11:45
Происшествия
Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы вчера в 11:27
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
Газета.Ru вчера в 20:49
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Затушившая вечный огонь на Марсовом поле женщина найдена
Женщина, которая затушила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, найдена.
Известия 07 мая в 16:59
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
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REGNUM вчера в 17:02
Гаджеты
Samsung выпустит собственную дебетовую карту
Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
Ридус вчера в 08:34