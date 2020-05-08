с чего всё началось

Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.

Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

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Авто В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года. 30

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Общество Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью. 247

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Общество «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2» Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским". 1,1K

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 41

Армия и оружие Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии. 3K