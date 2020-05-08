Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ США зафиксирован рекордный уровень безработицы

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъвчера в 10:47

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Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии

РБКвчера в 15:40

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ruвчера в 10:52

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газетавчера в 09:13

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАССвчера в 10:00

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомостивчера в 09:16

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъвчера в 10:47

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркетвчера в 09:34
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Происшествия

В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»

В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт вчера в 17:09
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Общество

Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
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Общество

Роспотребнадзор составил план отмены карантина

В Роспотребнадзоре опубликовали трёхэтапный план по выходу из ограничительных мер.
Ореанда-Новости 01:22
Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»

Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
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Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия вчера в 08:29
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Здоровье

Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
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Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Политика

Воздушный Парад Победы прошел над Москвой

Над Москвой прошел воздушный парад ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей символично пролетели 75 самолетов и вертолетов.
РЕН ТВ 03:36
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Футбол

«Рома» может купить Ловрена или Тодибо, если не сохранит Смоллинга

Сообщается, что римляне рассматривают этих футболистов на случай, если клубу не удастся сохранить Криса Смоллинга, который проводит сезон-2019/20 в итальянской команде на правах аренды.
Спорт-Экспресс 01:48
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Происшествия

СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
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Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
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Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
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Происшествия

В Оренбургской области арестовали священника по обвинению в педофилии

В селе Заглядино Асекеевского района Оренбургской области арестовали 40-летнего иеромонаха Климента (Кораблева) по обвинению сексуальном насилии над тремя детьми в 2019 году, пишет «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на местное управление Следственного комитета.
Полит.ру вчера в 08:51
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Футбол

Полузащитник «Уфы» не рассчитывает на возобновление чемпионата России

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль высказался о вероятности возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Mental.lu.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
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Происшествия

В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек

По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее.
REGNUM 07 мая в 03:18
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Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
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Спорт

Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru 07 мая в 11:33
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Здоровье

Очаги коронавируса в медучреждениях: прямой эфир о ситуации с COVID-19 в Тюмени

Власти рассказали, что в двух медучреждениях региона вспышки заболевания. Это МСЧ «Нефтяник», где заразились 23 сотрудника и 32 пациента.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 01:31
Общество

В Минздраве настаивают, что ЕГЭ нужно перенести на август-сентябрь

По мнению главы Минздрава, вряд ли эпидемиологическая обстановка в стране настолько выправится, что сдача ЕГЭ в июле будет абсолютно безопасна для школьников На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, - цитируют Мурашко РИА Новости.
Vologda-poisk.ru вчера в 09:41
1,5K
Общество

От коронавируса в Москве вылечились более 12 тысяч пациентов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 2 520 пациентов.
Газета.Ru 03:40
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Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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