с чего всё началось

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.

Политика Путин возложил цветы к Вечному огню В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. 71

Общество Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. 46

Общество Роспотребнадзор составил план отмены карантина В Роспотребнадзоре опубликовали трёхэтапный план по выходу из ограничительных мер.

Политика Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.

Общество Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо» Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо». 216

Общество Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. 589

Финансы Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне. 181

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 119

Политика Воздушный Парад Победы прошел над Москвой Над Москвой прошел воздушный парад ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей символично пролетели 75 самолетов и вертолетов. 3

Футбол «Рома» может купить Ловрена или Тодибо, если не сохранит Смоллинга Сообщается, что римляне рассматривают этих футболистов на случай, если клубу не удастся сохранить Криса Смоллинга, который проводит сезон-2019/20 в итальянской команде на правах аренды.

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.

Общество Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью. 252

Общество Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война". 344

Происшествия В Оренбургской области арестовали священника по обвинению в педофилии В селе Заглядино Асекеевского района Оренбургской области арестовали 40-летнего иеромонаха Климента (Кораблева) по обвинению сексуальном насилии над тремя детьми в 2019 году, пишет «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на местное управление Следственного комитета. 218

Футбол Полузащитник «Уфы» не рассчитывает на возобновление чемпионата России Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль высказался о вероятности возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Mental.lu.

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 56

Происшествия В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее. 493

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 149

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 155

Здоровье Очаги коронавируса в медучреждениях: прямой эфир о ситуации с COVID-19 в Тюмени Власти рассказали, что в двух медучреждениях региона вспышки заболевания. Это МСЧ «Нефтяник», где заразились 23 сотрудника и 32 пациента.

Общество В Минздраве настаивают, что ЕГЭ нужно перенести на август-сентябрь По мнению главы Минздрава, вряд ли эпидемиологическая обстановка в стране настолько выправится, что сдача ЕГЭ в июле будет абсолютно безопасна для школьников На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, - цитируют Мурашко РИА Новости. 1,5K

Общество От коронавируса в Москве вылечились более 12 тысяч пациентов Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 2 520 пациентов. 257