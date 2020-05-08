с чего всё началось

Работы лишились 20,5 млн человек. Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца. Об этом рассказала 8 мая газета The Washington Post, ссылаясь на данные министерства труда.

Общество Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104189.

Политика Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. 224

Единоборства Боец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнира Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле 10 мая. 9

Общество В России за сутки умерли 104 пациента с коронавирусом В России за последние сутки скончались 104 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Авто Начались продажи российского электрогрузовика «Муравей» На одном заряде грузовая машина в зависимости от загрузки может проехать от 70 до 90 км. Грузовой «Муравей» стоит 1,25 млн руб. 34

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 180

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 152

Общество В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов Общее число выздоровевших достигло 12 799. Накануне в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента. 258

Общество Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.

Шоу-бизнес На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом. 4

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 18

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 157

Кино Боба Фетт вернется во втором сезоне «Мандалорца» Охотник за головами Боба Фетт, известный по вселенной «Звездных войн», появится во втором сезоне «Мандалорца».

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 562

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1,1K