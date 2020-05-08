Общество
Piter.tvУровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель
Работы лишились 20,5 млн человек. Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца. Об этом рассказала 8 мая газета The Washington Post, ссылаясь на данные министерства труда.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Общество
Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104189.
RT на русском 04:03
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне
Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Общество
За приказ о коронавирусе накажут главврача больницы Кузбасса
Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:30
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Единоборства
Боец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнира
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле 10 мая.
Lenta.ru 03:16
Общество
В России за сутки умерли 104 пациента с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 104 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:50
Авто
Начались продажи российского электрогрузовика «Муравей»
На одном заряде грузовая машина в зависимости от загрузки может проехать от 70 до 90 км. Грузовой «Муравей» стоит 1,25 млн руб.
CarsWeek.ru вчера в 09:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Общество
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы.
Вечерняя Москва 02:00
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Армия и оружие
В Петербурге прошел авиапарад в честь 75-летия Победы
Российская газета 03:40
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
Общее число выздоровевших достигло 12 799. Накануне в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента.
RT на русском 03:33
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 07 мая в 05:24
Общество
Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве
RT на русском 03:36
Общество
Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted
В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.
ТК Звезда вчера в 10:50
Шоу-бизнес
На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
МИР 24 вчера в 23:42
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Кино
Боба Фетт вернется во втором сезоне «Мандалорца»
Охотник за головами Боба Фетт, известный по вселенной «Звездных войн», появится во втором сезоне «Мандалорца».
КиноПоиск 03:09
Происшествия
СК показал видео задержания бизнесмена Быкова
РБК 07 мая в 04:49
Армия и оружие
В Китае назвали бессмысленной покупку «Мотор Сич»
Ранее китайские СМИ утверждали, что покупка «Мотор Сич» выведет Китай на новый уровень в сфере авиационного двигателестроения.
RuNews24.ru 03:40
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23