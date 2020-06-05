Экономика
Вести.RuУровень безработицы в США неожиданно снизился в мае
Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года. При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.
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Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
Российская газета 05:52
Авто
ГАЗ планирует выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Как сообщало ранее Delovoe.tv, ГАЗ запатентовал новую линейку "ГАЗель NN".
Деловое.ТВ 05:59
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Армия и оружие
Танк «Армата» начали готовить на экспорт
Началось формирование экспортного облика танка нового поколения Т-14 "Армата".
Российская газета 02:54
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Авто
В Европе начался бум электрифицированных автомобилей
Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
Car.ru 04:55
Происшествия
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Взгляд.ру 03 июня в 17:10
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
ТК Звезда 01:39
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском вчера в 09:43
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Политика
Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных
Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Коммерсантъ вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52