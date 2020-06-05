Экономика

Вести.RuВести.RuУровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

2 фото
Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года. При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Безработица в США в мае неожиданно упала

Интерфакс09:28

Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Вести.Ru08:57

Безработица в США в мае снизилась до 13,3%, лучше прогноза

ПРАЙМ08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

Российская газета 05:52
129
Авто

ГАЗ планирует выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Как сообщало ранее Delovoe.tv, ГАЗ запатентовал новую линейку "ГАЗель NN".
Деловое.ТВ 05:59
56
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
15
Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
917
Армия и оружие

Танк «Армата» начали готовить на экспорт

Началось формирование экспортного облика танка нового поколения Т-14 "Армата".
Российская газета 02:54
12
Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
3,4K
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
488
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
849
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
50
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,6K
Авто

В Европе начался бум электрифицированных автомобилей

Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
Car.ru 04:55
Происшествия

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Взгляд.ру 03 июня в 17:10
23
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,2K
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
2,9K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
2
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
210
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
78
Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
18
Здоровье

Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
ТК Звезда 01:39
4
Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском вчера в 09:43
7
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
10
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
571
Политика

Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Происшествия

СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России

Коммерсантъ вчера в 12:34
3
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное