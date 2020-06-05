Экономика

Вести.RuВести.RuУровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года. При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар укрепляется на данных о неожиданном снижении безработицы в США

ПРАЙМ11:03

Данные по безработице в США оказались лучше прогнозов

Городовой09:43

Безработица в США в мае неожиданно упала

Интерфакс09:28

Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Вести.Ru08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:01 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
8
Кино

Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
5
Политика

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
8
Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
12
Общество

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
26
Гаджеты

Презентован смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Astera 03 июня в 09:07
10
Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
490
Общество

Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
Известия 10:10
127
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
137
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
116
Экономика

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 11:10
68
Авто

В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota

В Соединенных Штатах продается ЗАЗ-965, стоимость которого соответствует цене нового японского седана.
Car.ru 05:47
1
Общество

Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
340
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,2K
Происшествия

В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

REGNUM 02:46
309
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов сообщил, что переболел коронавирусом

Super.ru вчера в 11:29
10
Футбол

Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России

Болельщики гостевых команд не смогут попасть на трибуны на матчи чемпионата России, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:27
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
159
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,1K
Политика

Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
34
Общество

Три российских города отказались проводить парад Победы из-за COVID-19

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что регион не подавал заявки на проведение парада из-за «большого риска заражения коронавирусом».
БИЗНЕС Online 10:59
Общество

Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

ФАН 06:32
579
Космос

Google предлагает лучший способ увидеть МКС изнутри

Evo-rus.com 09:09
Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

Астероид в субботу подлетит к Земле ближе, чем его апрельский "собрат", но все равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 08:46
2
Общество

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
10
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
12
Армия и оружие

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

Северный флот приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, который 5 июня зашёл в акваторию Баренцева моря.
RT на русском 10:31
1
Происшествия

Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой

Московский Комсомолец 07:36
15
Общество

Из Twitter Роскосмоса удалили старые записи Дмитрия Рогозина

Telegram-канал «Методичка» обратил внимание, что больше недоступны некоторые публикации.
Говорит Москва 06:29
2
Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное