Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.

Политика Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса. 44

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,4K

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 129

Общество Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. 75

Общество В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее. 4

Футбол Семин объявил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды Бывший главный тренер «Локомотива», с 1 июня находящийся без команды, объявил в инстаграме о старте выпуска собственной линейки спортивной одежды.

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,4K

Здоровье Диетолог назвала самый вредный и опасный суп Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина. 6

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

Кино Ридли Скотт снимет нового «Чужого» Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе. 57

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей. 51