Экономика
Lenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась
Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Политика
Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса
Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель
Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
Вести ФМ 10:40
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:30
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Общество
Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина
Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 11:10
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения
Эхо Москвы 03 июня в 18:10
Футбол
Семин объявил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды
Бывший главный тренер «Локомотива», с 1 июня находящийся без команды, объявил в инстаграме о старте выпуска собственной линейки спортивной одежды.
Sport24.ru 14:20
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform вчера в 08:54
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
Общество
Крым намерен принять туристов из других регионов с 1 июля
С 1 июня в Крыму уже сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Бизнес-газета 14:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38, полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
Ведомости 12:54