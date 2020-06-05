Экономика

Вести.RuВести.RuУровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года. При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.
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Данные по безработице в США оказались лучше прогнозов

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Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

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Из Twitter Роскосмоса стали удалять старые твиты Рогозина

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