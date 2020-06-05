Экономика

Lenta.ruLenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась

Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Безработица в США неожиданно снизилась

Lenta.ru12:39

Доллар укрепляется на данных о неожиданном снижении безработицы в США

ПРАЙМ11:03

Данные по безработице в США оказались лучше прогнозов

Городовой09:43

Безработица в США в мае неожиданно упала

Интерфакс09:28

Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Вести.Ru08:57
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Футбол

Футболист лишился работы после жесткой критики жены в адрес протестующих

Футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвал контракт с полузащитником Александаром Катаи, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:23
Авто

Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили

Названы самые популярные по итогам продаж в мае 2020 года автомобили в России.
МонаВиста 10:57
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Здоровье

Минздрав передумал тестировать водителей на алкоголь маркером CDT

Согласно проекту приказа, который 5 июня опубликовал Минздрав, определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) для справки на водительские права можно будет заменить на другие лабораторные исследования крови и мочи в целях диагностики употребления алкоголя.
Известия 14:54
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
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Происшествия

Улицу в Вашингтоне переименовали в честь погибших афроамериканцев

Профиль 14:25
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Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
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Авто

Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне

Автоновости дня 02:21
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Экономика

Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
1
Общество

Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане значительно улучшилась.
Известия 14:02
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний.
Lenta.ru вчера в 07:10
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Общество

Крым намерен принять туристов из других регионов с 1 июля

С 1 июня в Крыму уже сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Бизнес-газета 14:38
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Авто

Что из себя представляет китайский электромобиль за 60 тысяч рублей

Слово и Дело 12:06
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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Футбол

Карпин: «Видно, что ребята соскучились по мячу и газону»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал про тренировки команды.
Евро-футбол.ру 03 июня в 13:18
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Игры

«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК

Live24 14:29
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
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Футбол

Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

Газета.Ru 14:47
Авто

Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
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Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Происшествия

На Ямале случился разлив нефтепродуктов

Газета.Ru 13:26
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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