Экономика
Lenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась
Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Футбол
Футболист лишился работы после жесткой критики жены в адрес протестующих
Футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвал контракт с полузащитником Александаром Катаи, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:23
Авто
Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили
Названы самые популярные по итогам продаж в мае 2020 года автомобили в России.
МонаВиста 10:57
Здоровье
Минздрав передумал тестировать водителей на алкоголь маркером CDT
Согласно проекту приказа, который 5 июня опубликовал Минздрав, определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) для справки на водительские права можно будет заменить на другие лабораторные исследования крови и мочи в целях диагностики употребления алкоголя.
Известия 14:54
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Авто
Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня 02:21
Экономика
Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Общество
Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане значительно улучшилась.
Известия 14:02
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний.
Lenta.ru вчера в 07:10
Общество
Крым намерен принять туристов из других регионов с 1 июля
С 1 июня в Крыму уже сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Бизнес-газета 14:38
Авто
Что из себя представляет китайский электромобиль за 60 тысяч рублей
Слово и Дело 12:06
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Футбол
Карпин: «Видно, что ребята соскучились по мячу и газону»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал про тренировки команды.
Евро-футбол.ру 03 июня в 13:18
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Игры
«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
Live24 14:29
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Футбол
Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
Газета.Ru 14:47
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
На Ямале случился разлив нефтепродуктов
Газета.Ru 13:26
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27