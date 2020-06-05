Экономика

Вести.RuВести.RuУровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года. При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.
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В Соединенных Штатах неожиданно снизилась безработица

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
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Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
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На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

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В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

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Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

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