Экономика
Вести.RuУровень безработицы в США неожиданно снизился в мае
Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 2,509 миллиона, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальный месячный рост по крайней мере с 1939 года. При этом безработица в стране снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.
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Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 03 июня в 19:00
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»
Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у пяти детей
С начала пандемии коронавирусом заболели 247 детей. Общее число заболевших составило 4 тыс. 68 человек.
Кубань 24 03 июня в 03:46
Здоровье
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики.
Комсомольская правда 11:44
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Общество
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:01
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
Общество
Владимир Потанин: Мы восстановим и вернем экологическую систему в нормальное состояние
Президент России Владимир Путин сегодня в режиме онлайн заслушал отчет министра МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Красноярского края Александра Усса и президента «Норникеля» Владимира Потанина о ходе ликвидационных работ, связанных с разливом нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске.
НИА-Красноярск 09:05
Происшествия
На Ямале случился разлив нефтепродуктов
Газета.Ru 13:26
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Экономика
Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу
Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.
РБК 13:21
Политика
Как в СЗФО организуют голосование по поправке к Конституции РФ
Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ пройдет в регионах Северо-Западного федерального округа с соблюдением всех эпидемиологических норм, сообщили ТАСС представители региональных избирательных комиссий.
ТАСС 07:26
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом
Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов рассказал, что у него был обнаружен коронавирус, от которого он уже излечился.
Аргументы и Факты вчера в 18:23
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14