Работы лишились 20,5 млн человек. Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца. Об этом рассказала 8 мая газета The Washington Post, ссылаясь на данные министерства труда.

Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель

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