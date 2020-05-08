Министерство труда Соединенных штатов Америки сообщило, что в апреле уровень безработицы в стране вырос на 10,3 процентного пункта, составив 14,7 процента.

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

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