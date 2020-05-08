Коронавирус
Московский КомсомолецУровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года
Министерство труда Соединенных штатов Америки сообщило, что в апреле уровень безработицы в стране вырос на 10,3 процентного пункта, составив 14,7 процента.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркетвчера в 03:44
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Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области
Магазины обуви и одежды, автосалоны начнут работать в Омской области с 12 мая при соблюдении определенных условий, также заработают электрички и дачные маршруты, рассказали журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:06
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»
Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Политика
Путин: Россия защищена от любых посягательств извне
«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Экономика
Банк российской оборонки распродал золотые запасы
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы.
Lenta.ru 06:10
Гаджеты
Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер
Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 14:55
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
Музыка
Новый клип группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big, солист которой Илья Прусикин родом из Забайкалья, выпустила новый клип на песню Hypnodancer, который сразу стал суперпопулярным.
Байкал24 вчера в 12:08
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
Общество
Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август–сентябрь
Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август или сентябрь.
Афиша Daily 08 мая в 06:01
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
Дептранс Москвы: более 80% пассажиров не носят перчатки в транспорте
В Москве и Подмосковье в перчатках в общественном транспорте находятся менее 20% пассажиров, в то время как маски надевают больше половины жителей, заявили в столичном Департаменте транспорта.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова устроила слежку за дочерью
Например, недавно Дана вычислила, когда Полина ходит на пробежки, устроив за ней слежку.
Bimru.ru 05:27
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
РИА Новости 03:10
Здоровье
Ослабление режима самоизоляции в Забайкалье начнется со спорта
В Забайкалье еще не принято решение об отмене режима самоизоляции - за последние двое суток в крае выявлено 72 новых случая заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец Чита 05:42