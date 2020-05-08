с чего всё началось

В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.

Уровень безработицы в США вырос до рекордных показателей

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