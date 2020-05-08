Общество
Взгляд.руУровень безработицы в США вырос до рекордных показателей
В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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REGNUM 04:13
Общество
За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19
В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек.
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Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
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Директор телеврача сообщил ей, что стоимость разговора — 88 тысяч рублей.
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Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
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Названа опасность досрочного погашения кредита
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Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек.
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В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Главврач Коммунарки назвал число пациентов с коронавирусом
В больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 198 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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По информации источника, серологический тест на коронавирус голкипера показал положительный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим людям у Ремиро низкая.
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Всего в Татарстане за весь период коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 1586 человек.
Московский Комсомолец 04:22
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Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
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