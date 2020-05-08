Коронавирус
Московский КомсомолецУровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года
Министерство труда Соединенных штатов Америки сообщило, что в апреле уровень безработицы в стране вырос на 10,3 процентного пункта, составив 14,7 процента.
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Общество
Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Коммерсантъ 10:42
Хоккей
ИИХФ включила Малкина в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте составила символическую пятерку сборной России (с учетом сборной СССР) всех времен.
Матч ТВ 08:22
Общество
Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
Общество
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Общество
Депутат Мосгордумы сообщил об аннулировании рабочего пропуска для передвижения по городу
По словам парламентария, в предупреждении об аннулировании пропуска говорится, что данные о его работе не прошли проверку Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о том, что его пропуск для передвижения по городу был аннулирован.
Московская газета 08:49
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали равный вес перед UFC 249
В Джексонвилле (Флорида, США) прошла официальная процедура взвешивания участников шоу UFC 249, которое пройдет в ночь (по московскому времени) с 9 на 10 мая.
Sport24.ru 09:34
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Авто
Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать автозапчасти
Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать к ним запчасти, при этом запрет на продажу автомобилей сохраняется.
ТАСС 08:54
Происшествия
В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка
Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил.
ТАСС 10:06
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Игры
Представлены первые 13 игр для Xbox Series X
iXBT.com 04:56
Общество
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
Экономика
Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40
Армия и оружие
NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»
Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
Политика
Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении.
Ведомости 09:56
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
Общество
Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России
Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
Кино
Disney готовит сериал по «Сокровищу нации»
Сценарий нового проекта в разработке В интервью для сайта Collider продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что студия Disney работает над созданием сериала по мотивам "Сокровище нации".
Inc-news.ru 08:25
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Наука
В Израиле разведывательный беспилотник сбрасывает надувные плоты
Стало известно, что израильская компания разработала для разведывательного беспилотника Hermes 900 систему сброса надувных спасательных плотов.
Anonsens 08:36
Общество
В Минске запретили «Бессмертный полк»
Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.
News.ru 07:59
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru 09:31
Общество
Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03