Общество
КоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъ10:47
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Общество
Путину представили план отмены ограничений в России в три этапа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.
Forbes 06 мая в 09:25
Шоу-бизнес
«Плющенко и его Мальвина». Рудковская показала, как танцует с мужем
Яна Рудковская, супруга российского фигуриста Евгения Плющенко, опубликовала новое видео в своём «инстаграме».
Чемпионат 04:19
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Общество
Ключевой вопрос: педагоги призывают принять окончательное решение о проведении ОГЭ
Выпускники 9-х классов с нетерпением ждут окончательного решения о проведении итоговой аттестации в этом году.
Петербургский дневник 12:19
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
Журналист «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом
Ведущий телеканала «Дождь», журналист Павел Лобков заразился коронавирусом и сейчас находится на домашнем лечении.
Афиша Daily 15:07
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали Ким Кардашьян в крошечном бикини
Звезда реалити "Семейство Кардашьян" отправилась на пляж у дома.
Paparazzi.ru вчера в 14:56
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Что происходит 02:50
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
Общество
Федермессер госпитализировали с коронавирусом
Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом.
РИА Новости 20:56
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 16
В общей сложности в регионе насчитывается 621 инфицированный Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в Алтайском крае сообщил о 16 выявленных за минувшие сутки случаях заболевания коронавирусом.
АМИТЕЛ 01:04
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Происшествия
Анатолия Быкова отправили в СИЗО до 4 июля
Newslab.ru 06:03
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru вчера в 10:29
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме
Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
3DNews вчера в 02:27
Единоборства
Боксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданство
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Усика и Ломаченко внесли в базу сайта «Миротворец» за то, что они публично отказались рвать отношения с российскими друзьями и родственниками.
REGNUM 06:52
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Спорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат вчера в 10:31
Политика
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет сам.
РИА Новости 15:17
Политика
Коронавирус: последние новости 8 мая. ЕГЭ перенесут на осень, Белоруссия победит эпидемию с божьей помощью
Ситуация в России За последние сутки в России было зафиксировано 10699 новых пациентов с коронавирусом в 83 регионах.
URA.Ru 12:02