с чего всё началось

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.

Общество Ключевой вопрос: педагоги призывают принять окончательное решение о проведении ОГЭ Выпускники 9-х классов с нетерпением ждут окончательного решения о проведении итоговой аттестации в этом году.

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 128

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Общество Журналист «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом Ведущий телеканала «Дождь», журналист Павел Лобков заразился коронавирусом и сейчас находится на домашнем лечении. 2

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 1,4K

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 864

Общество Федермессер госпитализировали с коронавирусом Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом.

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 12

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 16 В общей сложности в регионе насчитывается 621 инфицированный Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в Алтайском крае сообщил о 16 выявленных за минувшие сутки случаях заболевания коронавирусом. 178

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6,2K

Игры Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая. 8

Единоборства Боксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданство Как сообщало ИА REGNUM, ранее Усика и Ломаченко внесли в базу сайта «Миротворец» за то, что они публично отказались рвать отношения с российскими друзьями и родственниками.