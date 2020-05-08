с чего всё началось

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 7

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 124

Политика Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Общество В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 191

Армия и оружие ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.

Общество Путин поручил выделить на поддержку автопрома 20,5 млрд рублей Президент Владимир Путин поручил правительству до 22 мая выделить 20,5 млрд руб. из федерального бюджета для поддержания спроса на продукцию российского автопрома. 9

Политика США назвали России условие для продления договора СНВ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times. 4

Космос Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 8

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 357

Общество В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой. 9

Общество В России суды возобновят работу с 12 мая С 12 мая российские суды переходят на обычный график работы – судьи начнут рассматривать дела всех категорий, но при этом будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов. 292

Финансы Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 167

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 3,4K