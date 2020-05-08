Общество
ТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъ10:47
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Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию
Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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США назвали России условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
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Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
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Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
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Общество
В России суды возобновят работу с 12 мая
С 12 мая российские суды переходят на обычный график работы – судьи начнут рассматривать дела всех категорий, но при этом будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов.
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Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
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МР7.ру 13:26
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
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В США начали производство новых противотанковых ракет
ТАСС 06 мая в 19:48
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В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
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REGNUM 17:02
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39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
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Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
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Российская газета 09:02
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Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05