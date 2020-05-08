Общество

КоммерсантъКоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъ10:47

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Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии

РБК15:40

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркет09:34

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъ10:47

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАСС10:00

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости09:16

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газета09:13

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ru10:52
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Общество

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
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Здоровье

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 06 мая в 03:37
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Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
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Политика

Верховной Раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отмене запрета на георгиевскую ленточку.
Lenta.ru 13:48
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Армия и оружие

Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
Известия 06 мая в 17:01
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 16:59
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Политика

США назвали России условие для продления договора СНВ

Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
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Армия и оружие

WSJ: США перебросят четыре батареи ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и систему противоракетной обороны THAAD.
ТАСС вчера в 14:46
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Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
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Общество

Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае

С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
Рифей-Пермь 08:33
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Общество

Минздрав предложил перенести ЕГЭ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь.
РИА Новости 08:46
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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия 16:16
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Кино

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
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Экономика

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

"Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным", - заявил эксперт.
Газета.Ru 19:39
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью Гарри Поттера, озвучил первую главу книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».
Вечерняя Москва 06 мая в 05:18
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе переехали на дачу

Выяснилось это после показанных видеокадров в Stories, на которых видно, что звёздная пара находится на одной даче.
Paparazzi.ru 06:26
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Здоровье

Минздрав России обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан.
Голос Эренлара 17:17
71
Общество

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
15
Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
Газета.Ru 20:49
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Политика

Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
РИА Новости 14:52
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Шоу-бизнес

Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Live24 03:43
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Общество

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок

Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области.
REGNUM 15:36
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