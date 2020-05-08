Общество
ТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
Наука
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Политика
Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение природного газа
PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
Общество
В Курской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
Секунда 08:27
Шоу-бизнес
Джиган помирился с Самойловой и отправился вместе с семьей на дачу
Джиган вместе с супругой и детьми отправился на дачу, где проживают родственники Оксаны Самойловой.
Подмосковье Сегодня 10:48
Общество
Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь
ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms
В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
Здоровье
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов назвал причины, из-за которых организм победивших коронавирус пациентов может не выработать иммунитет против него.
РИА Новости 09:38
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Политика
В Литве предложили учредить День агрессии СССР против Европы
Члены партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутаты Сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили добавить в список памятных дней в Литве 17 сентября – "День агрессии СССР против Европы".
Sputnik Литва 11:15
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Футбол
Овчинников: «Смена тренера в „Локомотиве“ вызывает много вопросов»
Накануне экс-глава столичного "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что современные футбольные клубы в России существуют за деньги акционеров и государства, а это значит, что болельщики не должны влиять на выбор главного тренера команды.
Sport.ru 10:13
Политика
Джонсон пригласил Путина на Глобальный саммит по вакцинам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе 3-го Глобального саммита по вакцинам.
Известия 11:35
Политика
Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.
НТВ 12:10
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Политика
Путин обратился к австрийцам с посланием
Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
РИА Новости 05:12
Общество
Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома
Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Гаджеты
Samsung выпустит «инновационную» банковскую карту
Руководители южнокорейского бренда объявили, что выпустят банковскую карту этим летом, причем как они заявляют, она будет инновационного характера.
The GEEK 02:02
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Кино
На телеканале «Россия 1» покажут премьеру фильма «Ржев»
Зрителей телеканала «Россия 1» ждет кинопремьера накануне Дня Победы. В пятницу, 8 мая, покажут военную драму «Ржев».
ГТРК Пенза вчера в 13:19
Политика
Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Общество
Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии достигло 30201 человека, за сутки число жертв выросло на 243, следует из сводки гражданской обороны.
РИА Новости 12:31