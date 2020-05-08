Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

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