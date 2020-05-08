Общество
ТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
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Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Политика
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в YouTube запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:35
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:10
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали равный вес перед UFC 249
Sport24.ru 09:34
Политика
Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что совместными усилиями России, Китая и всего международного сообщества удастся одержать победу в войне с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:43
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам
Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, который премьер Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели 8 мая.
BFM.ru 12:49
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Футбол
«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе
Сине-гранатовые заверили 22-летнего аргентинца, что ему будет гарантировано место в стартовом составе команды, сообщает Sport.es.
Чемпионат 11:46
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии", а "качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", отметил Дуров.
Российская газета вчера в 16:47
Авто
ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня 05:08
Экономика
Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»
Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках.
Коммерсантъ 12:27
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru 09:31
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продлен до 17 мая включительно.
Stolica58.ru 10:59
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости вчера в 22:05
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК вчера в 15:46
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
В Алтайском крае ввели масочный режим
В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай 11:25
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13