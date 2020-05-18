Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

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