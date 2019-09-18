Россиянам придется заплатить за выход из новой системы накопительных пенсий Новая накопительная пенсионная система пока еще носит предварительное название – гарантированный пенсионный продукт При этом 45% пожилых людей, которые не делали добровольные взносы в НПФ, экономят на вещах вдвое чаще, утверждают представители Сбербанка.

Уровень дохода для комфортной жизни на пенсии назвали в Сбербанке

Политика Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Общество «Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

Происшествия Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Спорт Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике Сборная России победила в командном первенстве на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Транспорт В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Здоровье Кровь американки стала синей после приема обезболивающего Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера» Ранее сообщалось, что представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил об отказе Киева подписывать "формулу Штайнмайера".

Футбол Хабиб Нурмагомедов назвал вид спорта номер один, и это не ММА Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что для него, как и для миллионов людей, видом спорта номер один является футбол.

Гаджеты Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.

Политика Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика Ахъядова Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила об экстрадиции в Россию Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористической деятельности и связях с группировкой «Исламское государство»* (ИГ).

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Энергетика Минприроды оценило стоимость всей российской нефти Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Авто В России стартовали продажи обновлённого Mitsubishi Eclipse Cross Дилеры Mitsubishi в России начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Политика Президент Эстонии: Европа устала от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.