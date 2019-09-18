Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛУровень дохода для комфортной жизни на пенсии назвали в Сбербанке

Россиянам придется заплатить за выход из новой системы накопительных пенсий Новая накопительная пенсионная система пока еще носит предварительное название – гарантированный пенсионный продукт При этом 45% пожилых людей, которые не делали добровольные взносы в НПФ, экономят на вещах вдвое чаще, утверждают представители Сбербанка.
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Сбербанк назвал уровень необходимого дохода для комфортной жизни на пенсии

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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

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