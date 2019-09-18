Россиянам придется заплатить за выход из новой системы накопительных пенсий Новая накопительная пенсионная система пока еще носит предварительное название – гарантированный пенсионный продукт При этом 45% пожилых людей, которые не делали добровольные взносы в НПФ, экономят на вещах вдвое чаще, утверждают представители Сбербанка.

Уровень дохода для комфортной жизни на пенсии назвали в Сбербанке

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Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Футбол «Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

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Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Здоровье В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Футбол «Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

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Транспорт В Приморье иностранцам запретили водить общественный транспорт В Приморском крае введен запрет на труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, в сфере транспорта.

Футбол «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер» Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.

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Экономика Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

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Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.