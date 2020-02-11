Политика

ВедомостиВедомостиУровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. Кроме того, "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%.
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с чего всё началось

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомостивчера в 16:09

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«Левада-центр»: уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза

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«Левада-центр»: Уровень доверия Путину снизился почти в два раза

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Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Ведомостивчера в 16:09
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Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
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Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.
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В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
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Найдена новая экстремальная форма жизни

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В Польше избили говоривших по-русски приезжих

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Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
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В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
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В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

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На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

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РБК вчера в 05:19
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Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

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Известия 01:15
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Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Армия и оружие

В США осудили нападения на турецких военных в Сирии

Вашингтон считает, что нападения на турецких военных в Сирии выходят за рамки, будет поддерживать Анкару, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
РИА Новости вчера в 08:29
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Глав российских регионов проверили на устойчивость

Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).
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В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

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Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:19
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

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Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
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Общество

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В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
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Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
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ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

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Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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