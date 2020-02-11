Политика
ВедомостиУровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
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с чего всё началось
Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса «Левада-центра», с итогами которого ознакомились «Ведомости».Ведомости01:18
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