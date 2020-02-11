Политика

ВедомостиВедомостиУровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. Кроме того, "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%.
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с чего всё началось

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
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«Левада-центр»: Уровень доверия Путину снизился почти в два раза

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
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Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
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Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют

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Политика

Ермак устроил первый брифинг в качестве главы ОПУ

В Киеве начался брифинг нового руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.
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Каррера: «Работаю ради того, чтобы повторить в Греции российский успех»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера работает в Греции вот уже два месяца.
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В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

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Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
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По новой схеме Российские офисы C&S в Петербурге и Москве перейдут под управление российской юридической фирмы Capital Legal Services, говорится в официальном сообщении этой компании.
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В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

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Происшествия

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Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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