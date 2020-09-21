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ТАСС
ТАСС

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.В источнике
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ИА Красная Весна

Газпром выделит на газификацию Хабаровского края почти 5,5 миллиарда рублей

ИА Красная Веснавчера в 15:37
ТАСС

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

ТАССвчера в 15:57
Московский Комсомолец Якутия

Подписано соглашение с ПАО «Газпром» о газификации поселений Якутии

Московский Комсомолец Якутиявчера в 07:04
РИА Новости

Руководство Якутии и «Газпрома» приняли программу газоснабжения региона

РИА Новостивчера в 09:23
Якутия 24

Якутия и «Газпром» подписали программу развития газификации республики на 2021-2025 годы

Якутия 24вчера в 08:34
Интерфакс - Россия

Газпром подписал программу газификации Хабаровского края до 2025г - инвестиции компании 5,5 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 14:18
Реквизит

47 регион начинает самую масштабную программу газификации

Реквизитвчера в 04:00

Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН.
Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития
ТАСС18:38
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
8

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.
Известия19:45

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Мантуров: На максимум по выпуску вакцины от COVID РФ выйдет с февраля

ТАСС Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям" заявил, что компании РФ в октябре произведут порядка 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, а на максимальный объем выпуска выйдут с февраля следующего года.
РЕН ТВ18:03
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