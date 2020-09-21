Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году
"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.В источнике
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