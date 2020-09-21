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ТАСС
ТАСС

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.В источнике
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Московский Комсомолец

20 населенных пунктов газифицируют в Хабаровском крае

Московский Комсомолец00:01
ТАСС

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

ТАССвчера в 15:57
Московский Комсомолец Якутия

Подписано соглашение с ПАО «Газпром» о газификации поселений Якутии

Московский Комсомолец Якутиявчера в 07:04
Общественное телевидение России

На газификацию Ярославской области направят более 26 миллиардов рублей

Общественное телевидение Россиивчера в 10:31
РИА Новости

Руководство Якутии и «Газпрома» приняли программу газоснабжения региона

РИА Новостивчера в 09:23
Интерфакс - Россия

Газпром подписал программу газификации Хабаровского края до 2025г - инвестиции компании 5,5 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 14:18
Реквизит

47 регион начинает самую масштабную программу газификации

Реквизитвчера в 04:00

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

Прокачка по газопроводу "Сила Сибири", по которому газ поступает российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай, возобновилась во вторник после проведения плановых профилактических работ, говорится в сообщении "Газпрома".
ТАСС02:12

Навальный потребовал вернуть ему изъятую в Омске одежду

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду Политик Алексей Навальный обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой вернуть ему изъятые в Омске предметы одежды.
Первый Севастопольскийвчера в 09:34
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
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Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости01:15
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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