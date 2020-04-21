Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

В Госдуме предложили правительству рассмотреть вопрос о временной заморозке уровня индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оставив их на уровне 2019 года, сообщает RT.

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