Индекс рассчитывается по формуле, включающей информацию о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, количестве судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал попытку Киева захватить остров Змеиный катастрофой, приведшей к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.
Россия одерживает победу в информационном поле по освещению ситуации вокруг Украины, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.