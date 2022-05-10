Будьте в Плюсе

Уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума

Индекс рассчитывается по формуле, включающей информацию о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, количестве судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.
РБК
Говоря об изменениях индекса в регионах, эксперты отмечают, что наибольший рост был зафиксирован в Ямало-Ненецком округе — 5,87 (+890%).
РБК
На втором и третьем местах — Адыгея с показателем 2,06 (+203,9%) и Татарстан с показателем 2,16 (+181,9%).
РБК
Регионом с самым низким индексом конфликтности деловой среды в 0,28 является Карачаево-Черкессия (-78,5%), следом идут Ингушетия (0,83) и Кабардино-Балкария (1,05).
Вятка-На-Сети

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Уровень конфликтности бизнеса в РФ достиг своего исторического максимума
Главный региональный18:37
Уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума
РБК17:04
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