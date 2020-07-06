Общество
ИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось
Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с доходами в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.РИА Новостивчера в 17:00
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО
Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Путешествия
Россияне разочаровались в отечественных курортах
2 месяца назад к бронированию отдыха на Черном море были готовы 49% респондентов.
Evo-rus.com 08:38
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Политика
Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:45
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не кормить грибами детей до 14 лет
Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.
Известия 07:48
Общество
Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой
Москва 24 03 июля в 22:40
Футбол
«Спартак» интересуется защитником «Стандарда» Войводой
«Спартак» интересуется защитником бельгийского «Стандарда» Мергимом Войводой.
Metaratings 04:39
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем
Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23