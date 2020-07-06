Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доходам населения — 2020

Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с доходами в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.
РИА Новостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Республики Северного Кавказа вошли в десятку рейтинга бедности

Московский Комсомолец07:17

Эксперты назвали регионы России с самым высоким уровнем бедности

Газета.Ru05:36

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

РИА Новостивчера в 17:09

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО

Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
20
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
27
Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
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Путешествия

Россияне разочаровались в отечественных курортах

2 месяца назад к бронированию отдыха на Черном море были готовы 49% респондентов.
Evo-rus.com 08:38
25
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,6K
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Политика

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:45
331
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление жены

Газета.Ru 08:38
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Экономика

Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,7K
Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
67
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не кормить грибами детей до 14 лет

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.
Известия 07:48
3
Общество

Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой

Москва 24 03 июля в 22:40
1,2K
Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Стандарда» Войводой

«Спартак» интересуется защитником бельгийского «Стандарда» Мергимом Войводой.
Metaratings 04:39
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
415
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
59
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
23
Здоровье

Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем

Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43
34
Происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
3
Экономика

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Общество

Актер Элайджа Вуд поддержал Виктора Бабарико

BFM.ru 07:56
Здоровье

Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом

"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,2K
Политика

Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом

РИА Новости 08:04
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
427
Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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