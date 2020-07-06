Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доходам населения — 2020

Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с достатком в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.
РИА Новостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Больше всего проживающих за чертой бедности россиян оказалось в Тыве

Газета.Ru02:32

Доходы курганцев названы одними из самых низких в стране

ФедералПресс03:20

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

РИА Новостивчера в 17:09
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
3,2K
Армия и оружие

Россия приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

Как недавно стало известно, у российской армии появилась самая продвинутая и безошибочная система ПВО в мире.
Shraibikus News 03:22
7
Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
9
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,5K
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мёртвым в СИЗО

REGNUM 04:34
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
3
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

Evo-rus.com 01:39
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Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
14
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,1K
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,9K
Авто

Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

МедиаПоток 01:28
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Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
6
Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Общество

Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России

Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России.
Finam.Ru 02:55
Футбол

Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
52
Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
24
Авто

Новый Lamborghini представят на следующей неделе

Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
9
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
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