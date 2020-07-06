Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доходам населения — 2020

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.
РИА Новостивчера в 17:00

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Больше всего проживающих за чертой бедности россиян оказалось в Тыве

Газета.Ru02:32

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10

Доходы курганцев названы одними из самых низких в стране

ФедералПресс03:20

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

РИА Новостивчера в 17:09
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

ТАСС вчера в 10:11
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
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Автоспорт

Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Футбол

Манджукич требует у «Локомотива» двухлетний контракт на 8 млн евро

Марио хочет двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.
ODDS.ru 01:26
Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена.
Discover24 вчера в 09:01
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Происшествия

В Петербурге со стрельбой задержали банду карманных воров

Источник ТАСС пояснил, что выстрелы были предупредительные, а в ходе операции удалось задержать шесть человек, которых подозревают в серии карманных краж.
Вести.Ru 03:42
Армия и оружие

Украина провела наиболее масштабные за последние годы военные учения

Актуальные Новости 04 июля в 11:20
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Экономика

Сеть «Республика» оказалась на грани банкротства

Несколько издательств сообщили о том, что получили от ритейлера письма с предложением о снижении суммы долга под угрозой начала банкротства.
Моллы.Ru 03:05
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Газета.Ru 03:05
Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
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Здоровье

Врач выразила тревогу за здоровье сильно похудевшего продюсера Фадеева

ИА Красная Весна 02:48
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
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Общество

Эксперты назвали губернаторов, чей имидж больше пострадал от пандемии

Во время ограничений из-за коронавируса больше всего пострадал имидж руководителей регионов, а не федеральной власти, показало исследование Sidorin Lab на основе анализа соцсетей.
Коммерсантъ вчера в 10:02
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Армия и оружие

В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

Мир новостей 04 июля в 07:16
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Энергетика

Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в августе повысит цены на все марки нефти для покупателей из Азии.
Интерфакс 03:58
2
Футбол

Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
ТАСС 03:36
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
27
Авто

Новый Lamborghini представят на следующей неделе

Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
179
Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
138
Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
47
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
350
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
1K
Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
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