Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) находились 12,3% россиян, или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новостивчера в 17:09

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Больше всего проживающих за чертой бедности россиян оказались в Тыве

Газета.Ru02:32

Два сибирских региона оказались за чертой бедности

ФедералПресс01:51

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

РИА Новостивчера в 17:09
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Армия и оружие

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией

Известия вчера в 23:26
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Футбол

Фанаты «Зенита» встретили футболистов в аэропорту

Газета.Ru 02:22
Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:32
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Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
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Общество

Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

В четверг, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин планирует выделить почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом.
ТАСС 04 июля в 02:03
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Общество

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
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Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
33
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Гаджеты

В сеть попали живые фото неизвестного смартфона Honor

Anonsens 02:16
Наука

Опубликованы научные факты о щекотке

Rusargument 04 июля в 17:29
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Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
32
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ вчера в 17:41
60
Армия и оружие

В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

Мир новостей 04 июля в 07:16
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
21
Общество

Гидрометцентр рассказал об опасных погодных явлениях в июле

Июль считается самым дождливыми и насыщенным опасными явлениями месяцем в Европейской России, сказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
БИЗНЕС Online 02:18
1
Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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Единоборства

Глава UFC подтвердил бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала

Президент UFC, Дана Уайт, подтвердил информацию о том, что титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалом станет главным событием турнира UFC 251, который состоится 11 июля в Абу-Даби.
FightTime.ru вчера в 16:52
Здоровье

В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
1,4K
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
6
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
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