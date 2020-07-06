Общество
ИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось
В качестве основного показателя выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен.РИА Новостивчера в 17:09
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Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Политика
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.
Агентство Москва 03 июля в 08:32
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
В Сети появилась информация о том, что за непрерывный стаж работы в течение 15 лет полагается дополнительная выплата в размере 10% от общей суммы.
Evo-rus.com 01:43
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 04 июля в 15:28
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Наука
Ученые назвали оптимальный объем кислорода для хорошей работы мозга
RuNews24.ru вчера в 11:13
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 04 июля в 09:17
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Происшествия
«Дикий, Дикий Запад»: Жертвами стрельбы в дни празднования Дня независимости США стали дети
Царьград 01:37
Гаджеты
Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s
ВладТайм вчера в 05:32
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Энергетика
Власти отвергли идею отпустить цены на бензин
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом.
Ведомости вчера в 17:52
Общество
Гидрометцентр назвал курорты России с самым теплым морем
Самая тепла температура воды на курортах Краснодарского края зафиксирована в Геленджике и Туапсе, в Крыму — в Евпатории и Ялте, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
РБК 01:04
Общество
Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Власти Мурманской области не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник и попросил правоохранительные органы проверить размещение фейковых новостей.
РИА Новости 01:46