В качестве основного показателя выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен.

с чего всё началось

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

Уровень крайней бедности снизился за год в России

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