Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Читать в источнике
Комментировать837
с чего всё началось

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новостивчера в 17:09

Подробнее о событии

В России за год снизился уровень крайней бедности

РЕН ТВвчера в 22:55

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

Подсчитан уровень бедности в России

Комсомольская правдавчера в 20:30

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

РИА Новостивчера в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
1
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,2K
Авто

Средство без запаха: наблюдаем эволюцию чайнакаров на примере Changan CS55

Само название Changan звучит очень по-азиатски, а вот дизайн моделей, напротив, тяготеет к западной школе, и в тот же CS55 в разных ракурсах можно увидеть черты Peugeot 3008, некоторых KIA, Chevrolet Traverse, а ещё — Land Rover.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Директор Долиной оправдала ее слова о нарушении ПДД

Московский Комсомолец вчера в 18:14
26
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
75
Происшествия

Жители двух сел в Тайшетском районе остались без света из-за грозы

Без электроснабжения остались жители сел Борисово и Нижняя Заимка.
Твой Иркутск 00:12
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
53
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
61
Футбол

Месси приостановил переговоры по новому контракту с «Барселоной»

Профиль вчера в 09:21
Происшествия

Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04 июля в 04:39
45
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Известия вчера в 23:48
Общество

Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости вчера в 17:40
2
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
26
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
2,4K
Происшествия

В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости вчера в 23:46
1
Происшествия

Просившего убежище в Австрии россиянина застрелил его земляк

Вчера, 4 июля, вечером в Австрии застрелили россиянина, который просил политического убежища в Австрии.
Евразия Daily вчера в 05:53
948
Происшествия

Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов

В результате восемь человек погибли, сообщает CNN. Из затонувших в озере Кер-д'Ален самолетов извлекли только два тела.
Lenta.ru вчера в 23:38
5
Общество

В Новосибирской области открываются летние кафе

Власти Новосибирской области разрешили восстановить работу предприятий общепита в формате летних кафе и веранд в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 23:43
Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
153
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,4K
Общество

Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Эхо Москвы вчера в 21:05
5
Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 11:20
342
Финансы

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

Ситуация в России Минфин собирается расширить льготную ипотеку для многодетных семей.
URA.Ru 00:00
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
4
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
435
Происшествия

В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева на гараж

В результате падения на гараж во время бури большого дерева пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии.
Известия вчера в 23:09
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное