Экономика
Народные новостиУровень продаж элитных домов в Подмосковье снизился во время пандемии
В первом полугодии 2020 года первичный рынок загородных домов в Подмосковье упал на 35%, вторичный — на 3%. Аналитики уверены, что во втором полугодии количество сделок восстановит уровень продаж.
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с чего всё началось
За первые шесть месяцев 2020 года объем сделок на первичном загородном элитном рынке составил около 75 лотов — это на 35% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Объем сделок на вторичном рынке снизился на 3% (исходя из ушедших из продажи лотов).РБК01:00
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