с чего всё началось

Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови. О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia.

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

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Происшествия Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.

Армия и оружие На Украине оценили возможность военного вторжения России Вдоль границы с Крымом нет ударной группировки российских войск, все подразделения базируются в пунктах постоянной дислокации, заявил в эфире телеканала "1+1" командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. 7