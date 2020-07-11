Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови. О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia.
Читать в источнике
Комментировать451
с чего всё началось
«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками», - говорится в тексте, опубликованном в журнале Diabetologia
.
ТК Звезда06:45

Подробнее о событии

Пользователи сети раскритиковали исследование китайских ученых о COVID-19

ИА Красная Весна11:57

Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

ТАСС Наука вчера в 18:00

Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

РИА Новости02:52

Повышенный сахар в крови удваивает шансы смерти от COVID-19

НТВвчера в 19:21

Врачи из Китая считают, что высокий уровень сахара увеличивает шансы умереть от коронавируса

Life.ruвчера в 18:55

Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:14

Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавирусной инфекции

ТК Звезда06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru 11:56
402
Гаджеты

Honor выпустит ноутбуки с быстрой зарядкой, как у смартфонов

Сообщается, что новинки от Honor получат быструю зарядку, как у смартфонов.
Ferra 07:48
2
Космос

Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс

Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU вчера в 03:13
6
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
6K
Происшествия

В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека

Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
4
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
38
Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

РИА Новости 12:12
313
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,4K
Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
2
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
2
Хоккей

Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ

От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
ИА Красная Весна 06:12
1
Общество

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
1,2K
Экономика

«Рубль возвращается в нормальное положение». Итоги торговой недели

Рубль завершил торговую неделю небольшим укреплением по отношению к доллару, почти не изменившись к евро.
BFM.ru 05:02
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

BFM.ru 02:40
7K
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Страна Советов on-line 11:20
3,8K
Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
11
Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Культура

Картину Рене Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

РЕН ТВ 13:02
Авто

Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня вчера в 09:12
10
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
262
Политика

Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы на Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о прекращении ввоза научной литературы из России на Украину.
RT на русском 11:36
3
Футбол

«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Космос

Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
3
Происшествия

В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
503
Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
44
Футбол

В раздевалке «Лацио» произошла серия конфликтов

По информации Sport Mediaset, после завершения поединка в раздевалке «Лацио» дело дошло до конфликтов.
Евро-футбол.ру 15:23
Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com вчера в 03:02
26
Авто

Aston Martin начал производство внедорожника DBX

Компания Aston Martin начала серийное производство нового внедорожника DBX.
Автостат вчера в 06:59
4
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
836
Как работают Яндекс.Новости?
Главное