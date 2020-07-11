Коронавирус
Российская газетаУровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови. О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia.
Читать в источнике
Оценить464
с чего всё началось
«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками», - говорится в тексте, опубликованном в журнале Diabetologia.ТК Звезда06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
RT на русском 10:56
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".
Газета.Ru 11:00
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Происшествия
В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка
Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся.
Известия 11:11
Фигурное катание
Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU
RT на русском 10:46
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком данные о беременности от него
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.
РБК 11:09
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна 03:39
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
Общество
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
Lenta.ru 08:30
Космос
На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»
Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.
REGNUM 02:05
Наука
Ученые РФ оценили исследование о влиянии глюкозы на риск смерти от COVID-19
Неоднозначную оценку исследованию китайских ученых, которые установили сильное влияние уровня глюкозы на риск смертности от COVID-19, дали российские специалисты, 11 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 11:04
Футбол
Евгеньев: последние два матча сложились неудачно, но мы не падаем духом
Футболисты московского "Динамо" не падают духом после поражений в двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и надеются одержать победу в домашней игре с самарскими "Крыльями Советов", заявил защитник столичного клуба Роман Евгеньев.
РИА Новости 10:34
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39