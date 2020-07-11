Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови. О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia.
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«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками», - говорится в тексте, опубликованном в журнале Diabetologia
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