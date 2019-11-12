Общество

РБКРБКДва человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA. 78-летний мужчина пытался перезапустить электрический насос в своем затопленном доме, но в этот момент его ударило током.
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Кадры апокалиптического наводнения в Венеции: улицы превратились в реки

Московский Комсомолец08:47

«Всю ночь откачивали воду насосами». Турист рассказал, как гостит в Венеции

REGNUM12:44

Проливные дожди затопили более 80% Венеции

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Как туристы развлекаются в затопленной Венеции

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Венецию затопило

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«Апокалиптическое разорение». Пользователи соцсетей поделились фото наводнения в Венеции

ТАСС06:06

В Венеции начался сезон «высокой воды», уже погибли два человека

Комсомольская правда07:31
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Футбол

«Барселона» обыграла «Картахену» в благотворительном матче

«Барселона» в товарищеском матче переиграла «Картахену», представляющую третий испанский дивизион. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 15:08
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Армия и оружие

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство

Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
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Общество

«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
РБК 11:57
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 13:11
Игры

Ремастеры Commandos 2 и Praetorians выйдут 24 января

Игромания.ру 10:13
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Политика

Госдума оценила слова Порошенко о возвращении Крыма

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко высказался о том, что Крым обязательно войдет в состав Украины.
РЕН ТВ вчера в 19:31
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Авто

Toyota Camry позаимствовала полный привод у RAV4

Camry с AWD поступит в продажу в США весной 2020 года. Кроме этого, в Японии выпустят гибридную Camry с системой полного привода .
Авторамблер 11:30
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Lenta.ru 13:43
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

Немецкий специалист Доменико Тедеско поделился мнением о московском «Спартаке».
RT на русском 13:22
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают с проявлениями старения

Доктор Питер 02:24
Шоу-бизнес

МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица МакSим шокировала поклонников болезненным видом на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 14:04
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Газета.Ru 11:28
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Хоккей

Ковальчук в скором времени может покинуть «Лос-Анджелес»

Газета.Ru 13:35
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Авто

Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
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Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
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Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare

Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Gmbox.ru 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
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